Žádný botox ani výplně: Kvůli kojení dcerky Monika Marešová vše přerušila. Takhle teď bez zákroků vypadá

Monika Marešová Super.cz

"Nemůžu na nic a těším se na to. Na ten refresh, ale teď jsou důležitější věci," řekla Super.cz s úsměvem Monika. "Člověku mateřství zřejmě fakt dá jiskru, endorfiny se vyplaví. To tělo jede na takové droze, které se říká mateřství," prozrazuje Marešová, které to velmi sluší a žádné zákroky rozhodně nejsou ani potřeba.

Na nic kromě péče o dceru nemá Monika ani čas, "Jsem ráda, když si jednou denně namažu obličej a jednou se umyju," vysvětluje.

Léto se s Leošem a dcerou snaží co nejvíce trávit na jejich statku. "Léto je v plánu nejvíce na našem statku v jižních Čechách, tahat ji někam je asi zbytečný. V plánu máme jeden krátký let, jinak ale budeme tady," dodala Marešová. ■