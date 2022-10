Co dnes dělá Jeskyňka z Básníků? Krásná Adriana Tarábková (56) získala svou nejslavnější roli i díky vnadám

Adriana Tarábková a Pavel Kříž Foto: reprofoto Konec básníků v Čechách

Nestojí o mediální kolotoč

Přestože představitelka Jeskyňky dala přednost rodinnému životu a podnikání téměř před 30 lety, dodnes jí chodí dopisy od fanoušků.

A nezapomněli na ni ani filmaři. V roce 2011 odmítla nabídku na jednu z hlavních rolí v seriálu Slovenské televize. Nechtěla být lidem znovu na očích a čelit zájmu novinářů. Dobře věděla, že mediální kolotoč by byl mnohem krutější než v dobách, kdy se herectví věnovala.

Pohádka jí dala zabrat

Jako herečka měla přitom Tarábková ohromné štěstí. Režisér Miloslav Luther (77) si ji vybral do pohádky Král Drozdí brada (1984), kde jí nabídl roli princezny Anny. Po jejím boku tehdy stál lamač dívčích srdcí Lukáš Vaculík (60), se kterým tvořila krásný filmový pár. Určitě i díky tomu měla pohádka u diváků úspěch.

Natáčení bylo přitom docela náročné. Během něj panovaly takové mrazy, že když se opakovaně točila scéna, ve které si coby princezna Anna pere košilku, látka pokaždé stihla zmrznout. Neustále zamrzalo i bláto na výrobu hrnců, které musela princezna šlapat. Museli jí na ně dát kožešinu.

Jako antická Řekyně

Když se Tarábková krátce po natáčení objevila na titulní stránce slovenského časopisu Dievča, neunikla bystrému oku režiséra Dušana Kleina (✝82), který hledal vhodnou adeptku do druhého dílu své série o Básnících.

Upoutal ho nejen její půvab, ale jak sám řekl i to, že měla čáru mezi poprsím až k bříšku, což byl v antickém Řecku symbol největší krásy. Problém byl jen v její slovenštině, musela ji namluvit Miriam Chytilová (57).

Tady šlo o život

Naše televize také často reprízují film Kačenka a zase ta strašidla (1992), ve kterém Tarábková hrála učitelku Waltraud, zvanou Wali. Při natáčení zažila dramatický moment, kdy s autem – veteránem, které musela řídit, vyletěla málem ze zatáčky do pole. Řídit tenkrát ještě neuměla, ostatně neměla ani řidičák. Co bylo ale mnohem horší, vůz měl ještě ke všemu řadicí páku na volantu. Tehdy při ní stáli všichni andělé strážní.

Mindráku odzvonilo

Zajímavé je, že pohledná Tarábková měla v mládí ze svého vzhledu mindrák. Ještě na začátku školního roku v osmé třídě prý v řadě při tělocviku stála jako nejmenší na posledním místě. Všechny její spolužačky už vypadaly jako ženy a ona si se svou hubenou postavou připadala neatraktivní.

Dnes by to bylo možná plus, ale v době, kdy dospívala, nebyl kult štíhlosti na pořadu dne. Proto vyrůstala s pocitem, že všechna děvčata kolem ní jsou krásná a ona je možná někdy dostihne. To se nakonec stalo, ale ona dnes za svůj životní úspěch považuje hlavně své šťastné manželství. ■