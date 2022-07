Drsňák Hynek Čermák: Neuhádnete, jakým způsobem nejraději řeší konflikty

Hynek Čermák Herminapress

Oblíbený herec Hynek Čermák si díky rolím a svému charismatickému hlasu vybudoval image drsňáka, ale jak sám Super.cz přiznal, konflikty a hádky rozhodně nevyhledává: „Já se moc nehádám, já jsem radši mlčenlivý chlapík, takže já spíš mlčím a vždy v takovém případě odcházím.“ A to asi každého překvapí, protože na filmovém plátně si nenechá nic líbit.

To samé platí i v nové komedii Hádkovi, ve které herec exceluje po boku Jitky Čvančarové, Davida Prachaře, Sandry Novákové a Ondřeje Pavelky a je právě v kinech. Název snímku už napovídá, že o rozepře tu není nouze. Dvojnásobný otec, který je šťastně ženatý s Veronikou Čermák Mackovou, má pracovní léto. „Čeká mě natáčení dalšího filmu, účinkuji v Shakespearovských slavnostech v Hamletu a zkouším v Dejvickém divadle," prozradil během rozhovoru.

A když si potřebuje vyčistit od všeho hlavu, ví přesně, co má dělat. „Já jsem velký milovník psů, takže když potřebuji vypnout, tak ho naložím do auta a jedeme spolu na čundr, to je moje ideální dovolená a ideální volno,“ dodává Hynek Čermák. ■