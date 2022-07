Krutá rána pro Osmanyho Laffitu. Proč se návrhář nemůže zúčastnit pohřbu Ivany Trumpové?

Ivana Trumpová a Osmany Laffita byli přátelé třiadvacet let. Michaela Feuereislová

Mnoho let si byli Ivana Trumpová (✝73) a Osmany Laffita (56) velmi blízcí. Módní návrhář se ale bohužel nemůže osobně zúčastnit posledního rozloučení se slavnou českou rodačkou, ke kterému dojde v kostele sv. Vincenta Ferrerského na Manhattanu. Má to hned několik důvodů. „Jsme s manželem aktuálně v Bruselu a nepodařilo by se nám do zítra do New Yorku přemístit,“ řekl Super.cz posmutněle Osmany.