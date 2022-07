Cameron Diaz (49) se vrací k filmu: V civilu bez make-upu už by ji fanoušci možná ani nepoznali

Cameron Diaz si zahraje v novém filmu s Jamiem Foxxem. Profimedia.cz

Snad všemi oblíbená americká herečka Cameron Diaz (49) nedávno potěšila filmové nadšence svým rozhodnutím znovu se vrátit před kamery. Jak jsme nedávno informovali, mělo by se jednat o snímek s názvem Back in Action, kde si s ní hlavní roli střihne Jamie Foxx. Hvězdu filmů Maska nebo Něco na té Mary je by ovšem po pauze možná ani mnozí skalní fanoušci na ulici nepoznali.