To je kus! Kaira Hrachovcová opět ukázala, že má tělíčko k nakousnutí

Kateřina Kaira Hrachovcová Foto: Se souhlasem K.Hrachovcové

Tak takové tělíčko se jen tak nevidí. Herečka Kateřina Kaira Hrachovcová (47) schová do kapsy kdejakou dvacítku a moc dobře si je toho vědoma. Tentokrát své vypracované tělo zvěčnila ve výtahu, když vyrážela za odpočinkem do Luhačovic. „Kam pojedete vy? Já do lázní," svěřila se. Je tak jasné, že herečka v oblíbeném lázeňském městečku vzbudila svým tělem pěkný rozruch.