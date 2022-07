Dcera Davida Hasselhoffa se blýskla na přehlídkovém mole v bikinách: V modelingu už je velkou hvězdou

Hayley Hasselhoff Profimedia.cz

Přehlídka reprezentovala ženy, které nemají velikost, jakou tradičně vídáme na přehlídkových molech. K plus size modelkám se připojily také ty s nějakým handicapem.

Hayley v poslední době budí v modelingu rozruch, před několika měsíci zase zapózovala nahá pro Playboy. Modelingu se věnuje od 14 let a rodiče ji vždy plně podporovali.

„Každý má jinou cestu, ale já jsem začala jako modelka s plnými křivkami a pořád jsem modelka s plnými křivkami. Oba mě velmi, velmi podporují a věří ve mě, stejně jako já podporuji je,“ řekla o rodičích britskému Daily Mailu.

Hayley je nadšená, že se svět módy mění a na přehlídkových molech jsou stále častěji vidět modelky s plnými křivkami. Sama v minulosti kvůli svému tělu trpěla psychickými problémy.

Dnes si ale věří víc, a dokonce nedávno založila iniciativu Check In With You by Hayley Hasselhoff na pomoc lidem s psychickými problémy. Jak to modelce na mole v plavkách seklo, se přesvědčte v naší galerii. ■