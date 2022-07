Oblíbený herec a dabér se rozhodl najít společnou řeč se zeťákem. Nemá to jednoduché

Zdeněk Maryška Super.cz

„Vzala si Portugalce a žijí tady, jejich děti mluví portugalsky, anglicky i česky. Zkouším se učit portugalsky, abych se zeťákem lépe mluvil, ale je to pro mě těžké, protože jsem prostě orientován na tu anglosaskou větev,“ svěřil se herec Super.cz.

A není se čemu divit, přesně před čtyřiceti lety odešel do USA s manželkou Miriam Vránovou, o dvacet let mladší sestrou herečky Gabriely Vránové. O dobrodružství nouze nebyla. Pracovali v Kalifornii v rezidenci jednoho multimilionáře. Nikdy ho ale nenapadlo, že by mohl zkusit herecké štěstí v Los Angeles.

„Ne, do Hollywoodu určitě ne, ale byl jsem pak v angažmá v Chicagu v Goodman Theatre, celkem tři a půl měsíce. Tam angažmá trvá tak dlouho, jak hrajete tu danou hru," dodává.

Herec se teď chystá pobavit české diváky, od podzimu bude k vidění v komedii Na Vánoce budu gay v pražském Divadle Metro. A kdo ví, třeba už v dalším rozhovoru bude mluvit plynně portugalsky... ■