Filmový inspektor Trachta a jeho dvě osudové ženy. Po 31 letech opustil legendární hlasatelku kvůli filmové hvězdě

Jiří Zahajský Herminapress

Jiří Zahajský (19. 1. 1939-19. 7. 2007) se do divácké paměti zapsal také jako otec Berka v seriálu Křeček v noční košili (1987); za připomínku stojí rovněž jeho gefrajtr Lorisch ve válečném dramatu Signum laudis nebo skelmistr v rodinné komedii Krakonoš a lyžníci (oba 1980).

O herectví Zahajský původně neuvažoval – v mládí se chtěl stát hajným nebo zkušebním pilotem. Nic pro to ale neudělal: „…všichni šli tehdy na soustružníka, tak jsem šel taky. Jsem člověk odevzdanej, “ zmínil později.

Už tehdy hrál ale s děčínskými ochotníky, a když se z rozhlasu dozvěděl, že E. F. Burian hledá nové typy pro rozšíření svého souboru, bylo „vymalováno“. Byl okamžitě přijat a později vystudoval také DAMU. Poté prošel několika scénami, až v roce 1972 zakotvil v Činoherním klubu, kterému zůstal věrný po celou svou divadelní kariéru.

Vylomeniny s Hrzánem

Spřátelil se tu mj. s Jiřím Hrzánem (✝41), se kterým prováděl nejrůznější krkolomné kousky. „Když jsem v Praze vylezl na budovu ministerstva zdravotnictví, Jirka Hrzán na mě tehdy koukal jako blázen. Jsem taky jeden z mála, kdo stál na hlavě Stalinovi, samozřejmě na tom jeho pomníku. Ale špatně se mi o tom vypráví, když už všichni známe Jirkův konec,“ vyprávěl Zahajský s tím, že s Hrzánem byli skvělými parťáky pochopitelně i na jevišti.

Dohazovačka Švorcová

Jeho životem prošly dvě osudové ženy. V roce 1962 se seznámil s televizní hlasatelkou Kamilou Moučkovou (✝92), která byla o 11 let starší. Kuriózní je, že dohromady je dala herečka a velká soudružka Jiřina Švorcová (✝83). Ta Moučkové tehdy řekla: „Kamilo, k nám do divadla nastoupil takovej mladej, modrovokej a hodnej kluk rovnou z DAMU. Nemá kde bydlet, spí v divadelní šatně, nemohl by chvíli zůstat u tebe, než mu divadlo sežene byt?" „Jasně,“ odpověděla jí Moučková a nadějnému herci půjčila klíče. Nechal si je 31 let...

Při Kamile Moučkové stál Zahajský i ve chvílích, kdy to vůbec nebylo jednoduché – slavná televizní hlasatelka se po sovětské invazi stala symbolem protiokupačních nálad a jako politicky nežádoucí znamenala značné nebezpečí i pro hercovu kariéru. Přesto ji neopustil, a to ani poté, co podepsala Chartu 77.

Kvůli Moučkové koupil také v roce 1972 chalupu v Konrádově na Kokořínsku, kterou společně zvelebovali. Herec byl vášnivý houbař, jehož úlovky mu všichni záviděli: „Vůbec nejlíp mi je v lese. Já nechodím na houby, ale pro houby, pro hřiby, pro křemenáče… Ve vesnici říkají: Už byl Zahajský v lese? Jo? Tak to už nerostou,“ pochlubil se herec.

S „českou Bardotkou“

V polovině 90. let se Zahajský sblížil s Janou Brejchovou (82) a odstěhoval se od Moučkové do hereččina bytu v Nerudově ulici na Malé Straně. Klapalo jim to, dokonce se vzali. Zahajský velmi dobře vycházel i s dcerou Brejchové Terezou Brodskou (54). „To i s dětmi bývalé partnerky Kamily Moučkové. Všechny bral za svoje,“ řekl jeho kamarád, herec Martin Štěpánek (✝63).

Manželé později žili ve Vršovicích a volné chvíle trávili na chalupě v Konrádově. Když Zahajského postihla rakovina, Brejchová mu byla velkou oporou. Neustále mu vyvařovala, aby se trochu spravil, a dělala pro něj první poslední. Bohužel, nemoc byla silnější, a nakonec herce upoutala na nemocniční lůžko. Na kliniku ho chodil každý den navštěvovat i Petr Nárožný (84): „Rozhodl jsem se, že finále prožiju s ním, protože člověk kamarádů tolik nemá. Jirka často jen spal a já jsem se na něj díval,“ svěřil Nárožný v dokumentu Příběhy slavných. Zákeřné nemoci podlehl Zahajský před 15 lety. ■