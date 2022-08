Lucie Bílá se na dovolenou v létě nechystá: Vůbec nemám potřebu někam jezdit, říká zpěvačka

Lucie Bílá Herminapress

Zpěvačka Lucie Bílá (56) se na začátku léta vrhla do příprav nového muzikálu, který uvede ve svém divadle, a jak sama říká, díky úžasné atmosféře při zkouškách, nemá ani potřebu odjíždět někam do zahraničí.

"Začala jsem zkoušet na začátku léta novej muzikál pro čtyři holky, jmenuje se Maminy, u nás v divadle. A je to tak báječný! Jsem strašně ráda, že jsem se pro to rozhodla a vůbec nemám potřebuju ani nikam jet," prozradila své letní plány oblíbená zpěvačka.

Se svými kolegyněmi si padly do oka a zkoušení pro ně není ani tak práce, jako zábava. "My se s holkama tak rády vidíme, a tak se u toho smějeme, a tak nás to baví. Je to těžká krásná hudba, všechno ve čtyřhlasech, ale tak supr vtipný texty, že se strašně těším, až na to budou chodit lidi," říká s nadšením.

Název muzikálu evokuje, že jde spíše o dámské téma, a tak nás zajímalo, zda si připravovaný muzikál užijí i drahé polovičky. "Jak říkám, sice je to holčičí téma, je to o mateřství, ale chlapi na vlastní nebezpečí! Když přijdou, tak nám to taky nebude vadit. Myslím, že se pobaví i oni. Těším se!"

Pracovní léto plné koncertů a zkoušení znamená jediné-žádná dovolená v létě! "Ne, ne, ne, ne. Já se těším vždycky na léto, kdy se chystaj nový věci, abych byla připravená na podzim. Relaxuju na jevišti, takže já nepotřebuju dovolenou. Já jsem ten typ no," prozrazuje se smíchem šarmantní zpěvačka. ■