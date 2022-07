Dobré ráno, paní Afflecková. JLo se vyfotila ještě rozespalá po svatební noci: A ukázala snubní prsten!

Jennifer Lopez a Ben Affleck se v sobotu vzali. Profimedia.cz

Jennifer a Ben spolu žili už před dvaceti lety, i tehdy došlo na zásnuby, místo svatby se ale konal rozchod. Obnovený vztah tak oba brali jako druhou šanci na životní lásku. Vzali se v kapli v Las Vegas.

„V malé kapličce jsme si přečetli vlastní sliby a vyměnili jsme si prstýnky, které budeme nosit až do konce života,“ uvedla zpěvačka. Snubní prsten fanouškům také ukázala na selfíčku, které pořídila ještě rozespalá po svatební noci.

„Měli pravdu, když řekli, že to jediné, co člověk potřebuje, je láska. Jsme vděční, že jí máme hojnost, že máme novou rodinu s pěti úžasnými dětmi a před sebou život, na který se velmi těšíme - a máme k tomu spoustu důvodů,“ uvedla Jennifer na své stránce „on the jlo“.

Text pak podepsala jménem Mrs. Jennifer Lynn Affleck. Přijala tedy manželovo příjmení.

Zpěvačka je matkou čtrnáctiletých dvojčat Emme a Maxe, Affleck má z manželství s Jennifer Garner syna Samuela (10) a dcery Violet (16) a Seraphinu (13). ■