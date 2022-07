Kamarádka Ivany Trumpové popsala místo jejího tragického úmrtí

Ivana Trumpová s kamarádkou Nikki Haskell na snímku z roku 2014 Profimedia.cz

Její kamarádka Nikki Haskell následně popsala místo tragické události. Schody v Ivanině bytě označila za velmi nebezpečné.

„Něco vám povím, vždycky jsem z toho měla obavy. Měla doma ty nádherné schody, po nichž se ale nedá sejít. Ve vnitřní straně jsou úzké a z vnějšku široké. Vždycky jsem se bála, aby nespadla. Nevím, co přesně se stalo, ale není těžké si to domyslet, jsou to zákeřné schody,“ řekla americkému webu Extra Haskell.

Neštěstí se stalo krátce před Ivaninou plánovanou cestou do St. Tropez. Na dovolenou se chystala poprvé od vypuknutí pandemie. Před covidem měla dle slov zmíněné kamarádky velký respekt.

„V posledních letech byla samotářská... Měla velký strach z nákazy koronavirem, bála se víc než kdokoli jiný, koho znám. Nikam nechtěla chodit, nechtěla cestovat. Brala to velice vážně,“ dodala Haskell. ■