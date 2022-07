Šok v porodnici! Sabina Remundová kvůli Kukačkám nezapomene, co se jí kdysi přihodilo

Sabina Remundová Super.cz

Oblíbená herečka a režisérka Sabina Remundová (50) má aktuálně plné ruce práce. V těchto dnech natáčí další pokračování kontroverzního seriálu Kukačky, který pojednává o záměně novorozenců v porodnici. Sama je matkou dvou dětí. Osmnáctiletého syna Vincenta a dospívající dcery Adiny, ale při čtení scénáře si vzpomněla na to, co sama tehdy jako rodička prožila.

„To téma se mě dotýká. Vzpoměla jsem si na chvíli, když jsem byla v porodnici a kdy mi při narození syna řekli, že je hrozně podobný ještě jednomu chlapečkovi, co tam leží, tak si dodnes pomatuji ten pocit, jak ve mně zvláštně zatrnulo, že jsem si neuměla přestavit nějakou záměnu a nedokážu si to představit dodneška, protože to člověk tyhle šoky nějak vytěsňuje a nedopustíte, aby to došlo až do srdce,“ svěřila se herečka Super.cz.

Kvůli práci si léto soukromě nestíhá užívat. „Já mám teď až do podzimu plné ruce práce, budu režírovat maminku Ivu Janžurovou a Evu Holubovou ve Studiu DVA a kromě těch dvou úžasných dam, budu obklopena řadou sympatických a talentovaných kolegů. Volno budu mít doufám o Vánocích," doplnila se smíchem Sabina Remundová. ■