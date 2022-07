Novomanželé jako ze žurnálu! Podívejte se na první svatební fotky Bena a Jennifer Affleckových a na místo, kde se vzali

Jennifer a Ben jsou svoji! Profimedia.cz

Dvacet let po prvním zasnoubení a tři měsíce po tom druhém do toho konečně praštili. Z Jennifer Lopez (52) a Bena Afflecka (49) je manželský pár. Své „ANO“ si řekli v Las Vegas, a to během tajného obřadu v kapličce Little White Chapel, v níž se konala už řada 'rychlých' svateb i mezi celebritami. Mimo jiné i nechvalně proslulý 55 hodin trvající sňatek Britney Spears s kamarádem z dětství Jasonem Alexanderem.

Slavný pár prozradilo povolení k sňatku vystavené v okrese Clark County v Nevadě. S informací o veselce přišel jako první web TMZ, o něco později pak zpěvačka a herečka sdílela na sociálních sítích fotografie a video z jejich velkého dnu. Podle dokumentů okresního úřadu v Nevadě bude zpěvačka dokonce používat manželovo příjmení, tedy Jennifer Affleck.

„Dokázali jsme to. Láska je krásná. Láska je laskavá. A ukázalo se, že láska je trpělivá. Dvacet let trpělivá,“ svěřila se Jennifer Lopez. Své zasnoubení pár oznámil letos v dubnu poté, co se zpěvačce na levé ruce objevil zelený diamantový prsten.

A proč se dvojice nakonec rozhodla pro tak komorní vstup do manželství? „Je to přesně to, co jsme chtěli. Včera večer jsme letěli do Vegas, stáli jsme frontu na licenci se čtyřmi dalšími páry, všichni podnikli stejnou cestu do hlavního města svateb. Za námi se dva muži drželi za ruce. Před námi byl mladý pár, který v den druhých narozenin své dcery podnikl tři hodiny dlouhou jízdu z Victorville,“ prozradila šťastná novomanželka, která ve svůj velký den oblékla hned dvoje svatební šaty. Jedny vypadaly jako ze starého filmu pro pamětníky a druhé odhalenější krajkové s korzetem byly z dílny libanonského módního návrháře Zuhaira Murada.

„Všichni jsme chtěli totéž – aby nás svět uznal jako partnery a vyznat světu naši lásku prostřednictvím prastarého a téměř univerzálního symbolu - manželství," dodala Lopez.

Na svých stránkách onthejlo.com se zpěvačka pochlubila také momentkami z obřadu, na které se můžete podívat v galerii. Nechybí novomanželské selfie nebo koláž ze svatebních fotek. ■