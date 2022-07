Petr Malásek poprvé promluvil o promoci syna a plánech do budoucna: Teď ještě svatba a narození vnuka!

Dana Morávková a Petr Malásek se synem Petrem Herminapress

„Užili jsme si to moc. Jednak to bylo v Canterburské katedrále, tak to už samo o sobě to prostředí tam, kdy člověk vejde a má pocit, že přímo na něj shlíží Bůh... A teď ještě, když je tam celá ta sláva. Takže jsme pyšní jako všichni rodiče,“ řekl Super.cz slavný skladatel a hudebník, který doprovází na koncertech Lucii Bílou (56).

Překvapením pro něj bylo, že se tato událost dotkla i jejich syna, kterého s nadsázkou nazývá cynikem. „On je starej cynik, kterýho jen tak něco nerozhodí. Myslím, že ho to taky dostalo. Je to takovej mezník. Teď ještě svatba, narození vnuka. Tohle je u něj taková první etapa a měl jsem z toho velkou radost,“ vtipkuje Malásek.

My jsme se ale raději zeptali, zda se skutečně náhodou něco nechystá. „Ne, já si dělám legraci. Žádná svatba se nechystá. Jen že to byla taková velká událost v naší rodině a strašně jsme si to užívali,“ vysvětlil.

Syn Petr ovšem svoje studium zdaleka nekončí, a tak pravděpodobně rodiče brzy čeká další sláva. „Udělal zkoušky na magistra, ale na jinou univerzitu, na Warwick, takže ještě tam bude studovat rok magisterské studium a pak se uvidí.“

Zdá se, že Petr Malásek mladší má studium v krvi, a tak se nabízí otázka, po kom tento talent zdědil. „Nevím, po kom to má,“ dodal se smíchem Petr Malásek. ■