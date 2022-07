Wow! Lucie Borhyová ukázala bez retuše komplet postavu v bikinách

Lucie Borhyová Foto: Se souhlasem L. Borhyové

Borhyová má skvělou figuru a vypadá fantasticky. Čtyřiačtyřicetiletá máma dvou dětí se má rozhodně čím pochlubit. Zadarmo to ale není. Jak sama přiznává, musí cvičit. U moře navíc přidává i ranní běh.

"Snažím se makat, když je čas. Není to tak, že bych v posilovně spala. Ve Španělsku je to samozřejmě lepší. Ranní běhání u moře, co je víc? To si ten pohyb dost užívám," řekla Super.cz Borhyová.

Podívejte se sami, jak to sexy moderátorce sekne v bikinách. ■