Nedvěd z ní musí být celý paf. Dara Rolins předvedla v bikinách tělo pevné jako skála

Dara Rolins Michaela Feuereislová

„Moje první návštěva Sardinie, a mohu potvrdit, je taková, jak se říká, italský Karibik,“ tetelila se blahem Dara, kterou čeká pestré léto.

„Naše rodinka se rozprchla na všechny strany, Lola je s kámoškami na Gardě, za mnou přiletěl můj pan Božský, a za pár dní si snad najdeme i dny jen sami pro sebe,“ pochlubila se zpěvačka, že si v nabitém programu našli s Nedvědem skulinku.

Její dcera Lola pak část prázdnin stráví i se svým tatínkem Matějem Homolou. „Matěj je na motorce v Gruzii, a někam tam podobně dobrodružným směrem má v plánu vzít v srpnu i Lolu, ještě předtím stihneme odletět do USA, potom šup do Dolného Kubína za dětmi na taneční kemp, natočit s nimi klip. Takže naše léto bude pestré,“ dodala spokojená Rolins, jenž od té doby, co randí s Nedvědem, září doslova jako sluníčko. ■