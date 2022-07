Hana Mašlíková vystavila v bikinách tělo zocelené fitness tréninky. Na téhle postavě maká pořád

Hana Mašlíková Foto: Se souhlasem H. Mašlíkové

Blonďatá sexbomba cvičení prostě miluje a je pro ni doslova drogou. Když se ukázala v bikinách, fanouškům opět spadla brada, protože Hanka má tělo dokonale vypracované. „Je to závislost. Je to droga, nemůžu bez toho být. Potřebuju to. Je to koníček," řekla nedávno Super.cz.

Jen málokdo ale ví, že pravidelně cvičí už od mládí. „Lidé se mě neustále ptají, jestli se připravuji na další soutěž, že pořád cvičím. Cvičím od 18 let, akorát až sociálními sítěmi máte možnost do nějaké míry sdílet více naše životy a nečerpat pouze z toho, kde se co dočtete. Moji věrní sledující vědí, že cvičení je můj životní styl a droga, že i před přípravou na soutěž jsem byla čtyřikrát v týdnu ve fitku, takže si v tom pokračuji,“ vysvětlila moderátorka, jak to má s láskou k fitness.

„Já nepatřím mezi lidi, kteří cvičí jen kvůli létu do plavek, kvůli dovolené nebo bůhví čemu jinému. Já se prostě udržuji v kondici celý rok,“ dodala blondýnka, které její pevnou vůli nelze než závidět. ■