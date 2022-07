Víme první: Kamila Nývltová se rozešla s přítelem. Po 5 letech je single

Kamila Nývltová s expřítelem Pepou Foto: archiv K. Nývltové

Už to pomalu vypadalo na zásnuby, svatbu a miminko. Aspoň takhle si to kdysi zpěvačka Kamila Nývltová (33) vysnila, když po rozchodu s tanečníkem a choreografem Tomášem Smičkou potkala charismatického svalovce s kubánskými kořeny. Ani tentokrát to ale nevyšlo, jak zpěvačka potvrdila Super.cz.

Pepé, po česku Pepa, zakotvil i v její rodině, byl součástí nejen zpěvaččina bytu na pražské Harfě, ale i domu jejích rodičů ve Rtyni v Podkrkonoší. Spolu si pořídili před miminkem pouze pejska, i když fenku Emičku milovali jako dítě.

Nyní je ovšem jejich lásce konec. To, že už Pepa shání nové bydlení a od Kamily se stěhuje, jsme nejprve zaslechli v kuloárech. Kamila nám to následně potvrdila. “Ano, je to pravda. S Pepou jsme se rozešli. Je to čerstvé. Každý jsme chtěli od života něco jiného,” řekla Super.cz Nývltová. ■