Johnny Depp se v Praze sešel s právničkou, která mu vyhrála soud s ex Heard. Tohle je její skutečný přítel

Camille Vasquez a její přítel Edward Owen Profimedia.cz

Depp se s Vasquez, jejím přítelem, podnikatelem Edwardem Owenem, a dalšími přáteli z týmu, který herce u soudu zastupoval, sešel po pondělním koncertě v pražské O2 Areně. V zákulisí si popovídali a Vasquez zde také Deppovi představila svůj doprovod.

Owen pochází z Anglie, vystudoval Cambridge. Pracuje pro mezinárodní developerské společnosti. Podle informací Daily Mailu se pár potkal už v listopadu v jedné z londýnských hospod. „Je to poměrně čerstvý vztah, ale Edward je z ní nadšený. Je to vztah na dálku, protože vzhledem ke svým kariérám oba hodně cestují, ale doufají, že to bude fungovat,“ cituje New York Post svůj zdroj z okolí páru.

Ještě před nedávnem přitom zahraniční média spekulovala, že je mezi hercem a jeho právní zástupkyní něco víc než jen pracovní vztah. Oba to však popřeli.

Heard manžela v článku ve Washington Post nepřímo obvinila z násilí, herec ji následně z pomluvy. Po šesti týdnech výslechů svědků a řečí obhájců nakonec Depp zvítězil. „Porota uznává Amber Heard vinnou z toho, že názorový text, který napsala, byl skutečně o Johnnym Deppovi,“ uvedla porota s tím, že informace v článku uvedené byly podle jejího názoru lživé. ■