Další kráska od Victoria’s Secret zamířila pod čepec: S fešným Italem byli jako z reklamy

Frida Aasen pojala za manžela Tommyho Chiabru. Profimedia.cz

Norská modelka Frida Aasen (27), známá jako jedna z tváří značky Victoria’s Secret, si ve čtvrtek vzala o devět let staršího italského podnikatele Tommyho Chiabru.

Honosný obřad se konal v kostele Divo Martino v italském Portofinu a mezi svatebčany nechybělo několik slavných tváří včetně dědičky módního gigantu TopShop Chloe Green nebo ruské modelky Natashe Poly, které jsou obě v radostném očekávání potomka.

Dvojice, která spolu randí od roku 2019, stihla vstoupit do manželství podle pořekadla „do roka a do dne“, ale měli to těsně! Zasnoubili se totiž rovněž v Portofinu před jedenácti měsíci.

Zatímco ženichovi to náramně slušelo s tmavě modrém obleku s bílou košilí a kravatou s vestičkou v barvě champagne, nevěsta zvolila klasickou róbu opět v kombinaci bílé a champagne s dlouhou vlečkou s výšivkami a spadlými rameny. Model byl z dílny značky Elie Saab.

Blond kráska, jež chodí přehlídky také pro značky Prada, Loewe, Louis Vuitton, Fendi, Blumarine, Just Cavalli, Salvatore Ferragamo, DKNY, Carolina Herrera, Anna Sui a další, je tak další modelkou Victoria’s Secret, která se tento týden stala vdanou paní.

O den dříve si vzala svého urostlého basketbalistu i Lais Ribeiro během romantické svatby na pláži, které pro změnu přihlížely kolegyně Candice Swanepoel a Sara Sampaio. ■