Žák a jeho učitelka se po letech potkali před kamerou. Očekává se koncert hereckých legend

Dvě herecké osobnosti v akci Foto: Bontonfilm

Karel Roden patří společně s Ivanou Chýlkovou, Evou Holubovou, Vilmou Cibulkovou či Pavlem Vítkem do hvězdného absolventského ročníku 1985.

V celovečerním filmu Tancuj, Matyldo byli Roden a Rázlová obsazeni do rolí naprosto rozdílných charakterů, bývalé barové zpěvačky a bohémské Matyldy, u níž propuká Alzheimerova choroba, a jejího syna, citově uzavřeného soudního exekutora Karla.

Scénář filmu postupně vznikal celých sedm let a je inspirovaný skutečným příběhem, který se odehrál v rodině scenáristky Nataši Slavíkové a režiséra a scenáristy Petra Slavíka. Příběh poukazuje na to, že nemoc nemusí být jen komplikací, ale naopak životní příležitostí vydat se na cestu uzdravení v okruhu rodiny a blízkých.

Tvůrci chtějí zároveň připomenout, že s rozšiřováním nemocí typu Alzheimerovy choroby v současné společnosti přibývá i těch, kterých se toto téma stále více týká a chtějí o něm veřejně mluvit.

Žánr filmu - tragikomedie - slibuje řadu dramatických, ale i humorných situací. „Náš příběh obsahuje motivy, jako jsou nemoc, smrt, rozpad tradičních rodinných vazeb a jako takový nemůže být bezstarostnou komedií, nicméně v žádném případě nerezignujeme na diváka. Naopak. V tématu hledáme momenty naděje a životního optimismu, možnosti vlastního obohacení a díky osobní zkušenosti víme, že soužití rodiny s takto nemocným členem přináší množství komických či tragikomických situací,“ říkají Nataša Slavíková a scenárista a Petr Slavík.

Na otázku, proč do hlavních rolí obsadili právě tyto dva herce a co si od jejich propojení slibují, odpověděli: „Kromě toho, že jsou to oba vynikající herci a typově do svých postav přesně zapadají, jim příběh dává možnost ukázat své herecké umění v polohách pro ně nových.“

Pro Reginu Rázlovou je to další krásná herecká příležitost. Dlužno dodat, že herečce byla před lety diagnostikována jiná závažná choroba, roztroušená skleróza. I přes tuto překážku se jí daří dál pracovat. ■