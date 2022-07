Ruka šmátralka v akci: Felix Slováček vyrazil na večírek bez Dády a v přítomnosti sexy blondýnky ožil

Felix Slováček Profimedia.cz

Muzikant Felix Slováček (79) opět nezklamal. Jakmile se kolem něj začnou točit mladé krásky, ožívá. Nejinak tomu bylo na výročí pražského klubu, kam vyrazil. Původně v domnění, že tam vystupuje jeho dcera Anička. "Nějak jsem to popletl, říkala mi o vystoupení a já si to blbě spojil," řekl Super.cz Felix.

Na otázku, co říká na to, že je tady tolik mladých krásných žen, Super.cz odpověděl. "Co chodí kolem mě, sleduju, vidím, koukám a to je všechno," usmíval se na začátku večera. Po pár hodinách ale ožil ještě víc.

V přítomnosti dvou mladých žen se cítil tak dobře, že se k nim nadšeně tisknul a ruce šmátralky nenechal v klidu.

Felix si večer užíval. Popíjel prosecco a společnost mladých žen mu evidentně svědčila. "Do klubu prosecco i jiná dobrá vína patří. Naposledy jsem v klubu byl před lety, když se to tu otvíralo, tak se musím podívat, jaké změny nastaly," dodal Slováček. ■