Tři roky před sedmdesátkou vypadá fantasticky: Simona Stašová se pochlubila svými čtyřnohými miláčky

Poté, co jí tragicky zemřela milovaná fenka Pepinka, vydala se Simona Stašová ještě ten samý den do psího útulku v Mělníku a přivezla si domů dalšího mazlíčka. Od té doby dělají herečce radost dva voříšci. „Překvapivě jsou to sourozenci, i když tak vůbec nevypadají. Měli by být z jednoho vrhu. Jmenují se Béďa a Fanča. Jsem moc ráda, že je mám, já bych si život bez zvířátek nedokázala představit,“ řekla herečka.

S mazlíčky se objevila na pražských Příkopech, kde na charitativní Akci Cihla podepisovala pamětní cihly fanouškům. „Jsem patronkou už 18 let,“ prozradil Simona Stašová. Oblíbená herečka dorazila s úsměvem na rtech a nutno říct, že by jen málokdo hádal, že za tři roky oslaví 70. narozeniny, vypadá totiž fantasticky. ■