Neuvěřitelná Halle Berry v pětapadesáti nepotřebuje šminky ani hřeben, aby vypadala skvěle!

Sympatická herečka v ulicích New Yorku Profimedia.cz

Těžkou hlavu z všudypřítomných fotografů si rozhodně nemusí dělat herečka Halle Berry (55), která si ráno vystačí se svou rutinní kosmetickou hygienou a může směle vyrazit do ulic. Praktický je i její krátký sestřih, patku stačí pročísnout prsty a jít. O líčení ani nemluvě, to je pro nestárnoucí Catwoman a hvězdu dvacet let staré bondovky Dnes neumírej úplnou zbytečností…