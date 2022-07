Je to hratelnej chlap! Fanynky jsou celé paf z „Jamese Bonda“ Soukupa a jeho sexy fotek s Agátou

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Foto: Se souhlasem A. Hanychové

Agátiny fanynky navíc ve velkém chválí právě Soukupa, kterého dosud nepovažovali za až tak atraktivního chlapa. Po boku Agáty prý ale podnikatel celý rozkvetl a je vidět, že je do ní zamilovaný až po uši. „Udělala jste z Jaromíra docela hratelnýho chlapa, fakt vám to strašně sluší,“ zněl jeden z mnoha komentářů. A další se přidávaly. „Jako on vedle vás dostal úplně jiný rozměr, takovej sympatičtější.“ „Ty vousy mu fakt seděj,“ rozplývaly se dámy.

Snad aby si Agáta svého miláčka hlídala, protože takto populární asi nikdy nebyl, ač je na obrazovkách vidět hned v několika svých pořadech najednou. „On je zamilovaný, to je vidět, a má konečně sexuální dračici,“ dočkala se pochvaly i Agáta.

Další v něm vidí podobu s Jamesem Bondem, což prý jako první říkal už Agátin syn Kryšpín. Toho si podnikatel hned získal, což mu u modelky připsalo další bod navíc. Jak je vidět, u tohoto páru je velká šance, že jim to vydrží déle než tři měsíce, jak bylo u Agáty poslední dobou zvykem. ■