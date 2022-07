Z projektu, kde Alec Baldwin zastřelil kameramanku, odstupuje: Petr Jákl vysvětlil, jak k tomu došlo

Petr Jákl Super.cz

Zajímalo nás, v jaké je film fázi. "Oni to nějakým způsobem dokončují anebo to budou dokončovat. Já se s nimi domlouvám na tom, že z toho projektu odcházím. Já v něm byl vlastně jen na začátku, na natáčení jsem ani nebyl a na dokončení mě nepotřebují," vysvětloval.

Jak se dořeší tragická událost na place, nechává na ostatních producentech. "Můj návrh řešení je ten, aby se veškerý výdělek z filmu dal rodině. To své, co tam bylo, jsem na to věnoval. Brzy by se to mělo uzavřít," upřesnil.

Jákl, který na karlovarském filmovém festivalu avizoval svůj film Žižka, ale v dalších zahraničních projektech pokračuje. "Nedávno jsme dotočili film s Morganem Freemanem, další filmy se dotáčejí anebo jsou v postprodukci. Je obrovské množství projektů, které mě zajímají a postupně do nich vstupuju. Takže stříhám, přepisuju scénáře, zajišťuju herce, režiséry a producenty," popsal svoji práci. ■