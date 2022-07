Před rokem a půl se stala maminkou: Moderátorka se nyní pochlubila roztomilou dcerkou

Veronika Farářová Foto: Royal Golf Club Beroun

Společně s holčičkou se moderátorka nedávno objevila na golfovém turnaji v Berouně. „Golf jsem hrála asi čtyři roky a pak jsem zjistila, že na to nejsem vhodná povaha, protože jsem nervák,“ svěřila se Super.cz Veronika. „Golf je sport o relaxu a já jsem soutěživý typ, a když zjistím, že to nemůžu vyhrát, tak raději nehraji,“ dodala moderátorka a prozradila, jaké má s dcerou a manželem plány na léto.

„My jsme se vrátily z Turecka, kde jsem byla s babičkou a mojí dcerou Vikinkou. Měli jsme všichni letět do Ameriky, ale po dovolené jsem to teď zrušila, protože ten časový posun by dcera dobře nesnášela a myslím, že by jí rozhodil režim. Asi vyrazíme někam na dostupnější vzdálenost s manželem a babičkou,“ prozradila Veronika, která věnuje veškerý čas dceři, pomalu se ale vrací k práci.

„Začínám moderovat, teď jsem měla tři akce. Snažím se pomalu vracet a přemýšlím i o nějaké televizi, ale není to úplně jednoduché, všichni víme, že když člověk jednou sejde z očí, tak vás nikde nikdo nečeká. Ale doufám, že něco přijde,“ dodala moderátorka. ■