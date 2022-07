Málokdo si byl se zesnulou Ivanou Trumpovou tak blízký jako Osmany Laffita: Věděl jsem, že má zdravotní problémy

Módní návrhář přišel o velkou přítelkyni. Foto: archiv O. Laffity

Byla součástí české společenské scény do počátku sedmdesátých let do doby své emigrace. Ivana Trumpová (✝73) si vytvořila pevné přátelské vztahy v rodné České republice i po revoluci. Asi nejpevnější vazbu navázala s návrhářem kubánského původu Osmanym Laffitou. Ten rodačku ze Zlína, která se po letech stala součástí americké smetánky, nejdříve oblékal, poté se z nich stali přátelé.