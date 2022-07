Poznali byste v ní budoucí hvězdu Ordinace? Ivana Jirešová si jako šestnáctiletá zahrála po boku Jiřího Sováka

Ivana Jirešová dodnes hraje v Ordinaci, začínala ale mnohem dříve... Michaela Feuereislová

Herečka Ivana Jirešová (46) se už pomalu přehoupla do druhé poloviny cesty do klubu vitálních padesátnic. Věk byste jí ale hádali mnohem nižší.

Diváci ji znají především díky její osudové roli barmanky Lucie v seriálu Ordinace v růžové zahradě, která ji proslavila a kde hraje dodnes. Na televizních obrazovkách se ale objevila už mnohem dříve.

Zahrála si dokonce s legendárním hercem Jiřím Sovákem! A to v televizním filmu Navštívení, jenž vznikl v počátku 90. let a Ivaně Jirešové (46) bylo pouhých šestnáct let. Ač se objevila v celé řadě dalších seriálů a televizních počinů, diváci si ji beztak pamatují především ze zmíněné Ordinace v růžové zahradě. K vidění je také na divadelních prknech.

Ivana Jirešová, jež v pátek slaví 46. narozeniny, má už téměř dospělou dceru Sofii, jejímž otcem je již zesnulý novinář Ondřej Höppner. Řadu let byla vdaná za hudebníka Viktora Dyka, ale manželství bohužel nevydrželo.

Herečka měla doposud na lásku smůlu, ale momentálně je šťastně zadaná, totožnost svého mladšího přítele ale tají. Už léta je také velkou milovnicí jógy, což se pozitivně projevuje na její postavě. Jak šel čas s Ivanou Jirešovou, si připomeňte v galerii. ■