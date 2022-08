Tomu byste nevěřili: Hvězda Kukaček a Ordinace přiznala, co je její slabá stránka

Marta Dancingerová Super.cz

Do diváckého povědomí se usměvavá herečka Marta Dancingerová dostala coby drsná a rozverná boxerka Erika v Ordinaci v růžové zahradě. Od té doby ji režiséři rádi obsazují do rolí postav, které milují sport, a herečka tak má velké pracovní výzvy.

Sama ale přiznává, že talent na sport jen hraje. „Já to umím hlavně trošku napodobit, že když se mně řekne, ať zahraji boxerku, tak já se podívám na nějaký video a trošku to napodobím, ale ve skutečnosti vůbec nejsem sportovní typ. Já si myslím, že jsem na sport i docela nešikovná. Byla jsem ten typický člověk, kterého si do svého týmu na vybíjenou nikdo nevybral,“ směje se herečka v rozhovoru pro Super.cz.

Ani tak se ale nevzdává a maminka syna Tondy našla zalíbení ve sportování na vodě. „Wakeboarding je super, to mě strašně baví. Máme kamaráda Martina Florka, který je pověstný wakeboardista a kajakář, ten zasvětil celou moji rodinu do těchto vodních radovánek. Já se to teď učím a baví mě to. Ráda bych o tom jednou měla i pořad," prozradila své další pracovní plány oblíbená herečka. ■