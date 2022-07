Langmajer a Jeník naložili svým hereckým kolegyním. Evu Decastelo označili za amatérku

Lukáš Langmajer a Libor Jeník Super.cz

Herci Lukáš Langmajer a Libor Jeník mají pro strach uděláno. Jak jinak by si mohli dovolit označit v rozhovoru svoje kolegyně za „prachsprosté amatéry“ a „starý ženský“. Ano, čtete správně! Lukáš a Libor společně hrají v divadelní hře A do pyžam! a mezi jejich kolegyně patří Bára Mottlová (36), Eva Decastelo (43) a Lucie Zedníčková (53).

Oba si pochvalují, že se jim spolu hraje dobře, a v rozhovoru pro Super.cz na sebe navzájem nepřetržitě pěli chválu. Když jsme se zeptali, zda někdy zapomenou text nebo se jim stane na jevišti nějaké faux pas, neřešili ani tak sebe jako kolegyně, a nenechali na nich nit suchou!

„My jsme profesionálové, ale samozřejmě stalo se to kolegům, a to jsou prachsprostí amatéři jako třeba Eva Decastelo,“ řekl s humorem sobě vlastním Langmajer a Jeník dodal: „Tý se to stává běžně.“



Na otázku, zda se na ně nebudou holky zlobit, měl jasnou odpověď především Lukáš. „Jaký holky? To jsou starý ženský,“ vyhrkl ze sebe a Libor Jeník ho pohotově doplnil. „Já taky nevím, o jakých holkách je řeč.“ Herci jsou známí svým ironickým smyslem pro humor, a že si umí vystřelit i sami ze sebe, dokázali na konci našeho rozhovoru.

Poslední otázka byla jasná, bude se Libor fotit stejně jako Lukáš Langmajer? Tedy nahý. „Já doufám, že ne, protože seš nahej hrozně hnusnej,“ skočil do řeči Lukáš a Libor dokončil odpověď slovy „Takže ne.“ Zdá se, že pánové mají veselo jak na jevišti, tak mimo něj! ■