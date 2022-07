Anička Slováčková změnila barvu vlasů. Tuhle krásku na ulici nepřehlédnete!

Anička Slováčková a její nová vlasová proměna Super.cz

Dcera Dády Patrasové (66) a Felixe Slováčka (79) má volno od natáčení, a tak toho využila a naordinovala si radikální proměnu. „Já jsem potřebovala hrozně nutně nějakou změnu, ta nejjednodušší byla si obarvit vlasy. Jelikož teď zrovna celé léto nic netočím, tak jsem si mohla dovolit dát na vlasy nějakou tu výstřednější barvu,“ řekla Super.cz Anička.

Jak sama zpěvačka říká, kamarádi jsou na její výstřednosti zvyklí, a nutno podotknut, že i fanoušci její nový účes vychválili do nebes. Říká se, že ženy mění buď chlapa nebo vlasy. Jak to má Anička? „Mně se mění celej život mám pocit. Tečka,“ říká se smíchem.

Kromě nového účesu zatím Aničku mimo pracovní povinnosti žádná dovolená nečeká. „Léto si užívám zatím docela pracovně, a tak jako hekticky. Mám pocit, že se se vším nějak roztrhl pytel. Ale snažím se dělat si i nějaké volno. Takže třeba v pondělí jedeme na pár dní na Lipno a těším se až si to trošku užijeme s holkama,“ prozradila své nejbližší plány Anička.

„Zahraniční dovolenou neplánuju. My jsme byli v Turecku v červnu, takže tím jsem si to tak nějak odbyla zase na několik let dopředu, ale kdyby se něco třeba poštěstilo na podzim, tak budu ráda samozřejmě,“ doplnila herečka. ■