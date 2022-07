Denisu Pfauserovou na ulici seřval cyklista. Neuhádnete, co pohledná bruneta vyváděla

Denisa Pfauserová Super.cz



„Já to mám ráda, ale vždycky jsem, pravda, jela kratší vzdálenost. A teď teda musím usoudit, že to byl strašně špatnej nápad,“ řekla se smíchem herečka, kterou známe jako princeznu z pohádky Řachanda.

Že to byla přímo trnitá cesta na akci, potvrdila i sama Denisa, která byla „vyklepaná“, protože jela po kočičích hlavách a nebylo to jediné drama na cestě. „Ještě mě do krku štípla včela, takže to byl fakt jako hodně blbej nápad. I jeden cyklista tam na mě řval, jestli jsem se nezbláznila, že jsem nějak jela, kde jsem asi neměla bejt. Takže už to neudělám, zpátky pojedu tramvají,“ ujistila nás kudrnatá kráska.

Kromě dobrodružství v Praze se Denisa nedávno vrátila z dovolené ve Francii. „Tam je to nádherný. Člověk, co byl ve Francii a v Provence dole, tak se tam prostě chce každej rok vracet, pít tam vína a prohlížet si všechna ta krásný místa,“ rozplývala se Denisa, která miluje cestování.



Ještě prozradila, že pracovně aktuálně může potvrdit jenom natáčení seriálu Zoo, jelikož je pověrčivá. „Seriál Zoo teď natáčím, jinak je zatím všechno ve hvězdách. Já vždycky někde něco plácnu, že se tohleto bude dít, ale jsem pověrčivá, a ono se to potom nestane. Takže až to bude, tak to bude. Ale seriál Zoo, ten teď točím, takže to vím, že když jim neshoří film, tak to uvidíte,“ vtipkovala Denisa. ■