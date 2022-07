Ivanu Trumpovou (✝73) našli ležet pod schody: Co se stalo a jak trávila své poslední dny?

Ivana Trump Profimedia.cz

Podle vyšetřovatelů se pravděpodobně fatálně poranila při pádu ze schodů. Nevylučují ale ani srdeční příhodu. Přesnou příčinu smrti však prokáže až pitva. Cizí zavinění bylo vyloučeno, jak detektivové sdělili Daily News.

Rodina oznámila její skon ve čtvrtek večer. „Naše matka byla neuvěřitelná žena, silná v podnikání, prvotřídní sportovkyně, oslňující kráska, starostlivá matka a přítelkyně,” stojí v prohlášení rodiny.

Ivana byla naposledy viděna živá ve středu v půl páté odpoledne, kdy její dům opouštěly hospodyně a asistentka. Naposledy ji vyfotili 22. června, když opouštěla svůj dům na Upper East Side na cestě ke kadeřníkovi.

Do salónu měla namířeno i ve čtvrtek, připravovala se na odjezd do St. Tropez. Fatih Cakirca, bratr majitele salónu Saliha Cakircy, sdělil Daily Mailu, že jeho sourozenec dělal Ivaně hlavu 20 let. Čtvrteční termín měla domluvený na druhou hodinu, její asistentka ho krátce předtím bez vysvětlení zrušila.

„Znal jsem Ivanu 20 let. Byla to velmi milá dáma, jsme v šoku. Vím, že se chystala do St. Tropez, kde měla být do září. Viděl jsem ji v pátek. Přišla do salónu a česal jsem ji. Byla skvělá, všechno bylo v pořádku. Vypadala šťastně a zdravě. Byla moc milá, velmi přátelská,“ dodal Fatih Cakirca, který vlastní kadeřnictví nedaleko Ivanina bytu.

„V pátek měla jet do St. Tropez. Byla to její první dovolená od začátku pandemie. Nechtěla nikam cestovat, protože se bála covidu,“ sdělila Page Six její nejlepší přítelkyně Nikki Haskell.

Ivana po sobě zanechala tři děti a 10 vnoučat. S matkou, Marií Zelníčkovou, která v září oslaví 96. narozeniny, se naposledy viděla v roce 2019 při rodinné oslavě jejích tehdy 93. narozenin. ■