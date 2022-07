Alici Bendové nestačí zázemí na Kanárech. Herečka si pořídila dům na kolečkách

Alice Bendová se těší na letní aktivity. Super.cz

„Mám pár natáčecích dní, ale snažila jsem se to naplánovat tak, aby nám to nenarušilo prázdniny. Máme naplánovaný pobyt na Tenerife, pojedeme na hory a chystáme se cestovat v obytném voze,“ popsala Super.cz své plány Alice.

Zejména poslední jmenovaný způsob cestování nás zaujal. „V covidu jsme si všimli, že Češi tento způsob cestování mají rádi. Tak jsme si také pořídili vlastní auto, které budeme využívat a taky ho pronajímat,“ říká herečka.

„Já to mám moc ráda, nevím, jestli to tak mají i mé děti. Pomalu se dostávají do věku, kdy to tak nemusí být. Ono se to ale třeba někdy vrátí,“ dodala Alice Bendová, jež je matkou syna Vaška a dcery Aličky. ■