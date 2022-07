Alici Bendovou v plavkách na Kanárech tak často nevídáme. Jaký má herečka důvod?

Bendová netráví na Tenerife tolik času, jak by si přála. Super.cz

Svůj druhý domov si našli na Kanárských ostrovech. Konkrétně na ostrov Tenerife odjížděla Alice Bendová (48) s rodinou několikrát do roka. Svůj letní byt ale herečka aktuálně nenavštěvuje tak často, jak by si sama přála. „Letos jsme byli na Tenerife dvakrát a na poměrně krátkou dobu. Mám hodně práce v Česku, děti tady mají školu a tréninky, není to tedy tak často, jak to bývalo,“ krčí rameny Bendová.