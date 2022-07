S rakovinou se ve své rodině setkává až příliš často: Když přijede Kerndlová do Čech, hned oběhá doktory

Tereza Kerndlová nepodceňuje prevenci. Super.cz

Málokteré umělkyni vstoupila rakovina do života tolikrát jako Tereze Kerndlové (35). Zpěvačku naštěstí zhoubná nemoc nepostihla, ale jednou s touto chorobou bojoval její otec Láďa Kerndl a hned dvakrát bitvu nas rakovinou vyhrála maminka Milada, a to naposledy před pár měsíci. Nedivíme setedy, že zpěvačka dělá vše pro to, aby předcházela těmto hrozbám.

„Prevence vlastního zdraví je jedna z nejdůležitějších životních složek. V žádném případě by se to nemělo podceňovat. Já jsem člověk, který se s rakovinou setkává ve své rodině až příliš často, a tak prevenci rozhodně nepodceňuji,“ svěřila se nám Tereza těsně předtím, než si u zkušené dermatoložky nechala zkontrolovat mateřská znaménka.

Tereza tráví mnoho času mimo Českou republiku, není žádným tajemstvím, že si s manželem pořídili dům na jihu Španělska. Návštěvy lékařů proto zodpovědně plánuje. „S manželem jsme podobně nastavení a cítíme to stejně. Když přijedeme do Česka, tak se domluvíme, že si zajdeme po doktorech. Vracíme se kvůli mé práci, mým rodičům a Rendově rodině. Je ale pravda, že si vždycky také oběháme lékaře.“

Kerndlová byla v posledních měsících velmi nápomocná své mamince, která bojovala s rakovinou oka. Pět měsíců se o ni s manželem starali. „Vzhledem k mámině diagnóze se hlídám s ženskými věcmi. Prevenci vzniku melanomu a rakoviny kůže taky nezanedbávám,“ vysvětlila.

Když už jsem zabrousili na citlivé téma, dovolili jsem si položit Tereze otázku, jestli snad do budoucna neuvažuje o radikálnějších formách prevence, jako je odstranění prsních žláz, nebo vaječníků. „Nad tím jsem nikdy neuvažovala. Vycházela bych asi z doporučení lékaře, který by mi řekl, že tam jsou nějaké predispozice. Doufám, že se to nikdy nestane,“ oddychla si Tereza. „Toto téma mám spojené s Angelinou Jolie. Já se hlídám, chodím na kontroly a dělám vše pro to, abych předešla všem hrozbám," dodala. ■