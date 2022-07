Zamilovanější pár jste neviděli: Agáta Hanychová a Jaromír Soukup zveřejnili video, které dostane i největší tvrďáky

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se podělili o zamilované video.

Je to reklmaní tah, nebo skutečná láska? Otázka, kterou si kladla většina lidí, když Agáta Hanychová (37) a Jaromír Soukup (53) oznámili, že spolu randí. Po zhlédnutí tohoto videa se zdá zřejmé, jak to je. Backstage video z focení společných snímků Agáty a Jaromíra je skoro jako reklama na zamilovanost.

"To video je prostě odrazem toho, co prožíváme. Je to intenzivní a krásné," řekla Super.cz zamilovaná Agáta.

"Kdo mě zná, dobře ví, že jdu do všeho naplno, v lásce neřeším, co si kdo myslí. Bylo mi samozřejmě jasné, že tohle spojení bude budit emoce. S Jaromírem ale zažívám to, co dlouho ne. Je to jízda," dodala modelka a influencerka.

Hanychová a Soukup spolu nyní tráví dovolenou ve španělské Marbelle, kde mediální magnát vlastní dům. Před pár dny za nimi přiletěla také Agátina dcera Mia, kterou má s Jakubem Prachařem ve střídavé péči. Její syn Kryšpín tráví celý červenec se svým otcem Mirkem Dopitou na Bali. ■