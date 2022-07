Houslistka Markéta Muzikářová (46) poprvé ukázala vymodleného syna: Tohle je její třítýdenní uzlíček štěstí

Markéta Muzikářová Super.cz

"Je krásnej, tak se ráda pochlubím. Je to naše zlatíčko. Mám strašně hodné miminko. Spinká, papá, skoro nepláče, všechno je v pořádku," ujistila nás. Vyspat nechá i maminku. "V noci dokonce jednou vydržel osm hodin, to už jsem ho šla budit. Ale běžně je to šest. Sice se říká, že by se měly děti budit na kojení každé tři hodiny, to jsem dělala u prvního syna, ale přibíral až moc," podotkla, že má asi hodně tučné mléko. Maxík už teď váží přes čtyři kila, takže rozhodně nestrádá.

Markéta už po porodu začala cvičit na housle, má za sebou i první vystoupení, kdy s ní ještě manžel se synem jel, ale usoudila, že to kvůli hluku a nedostatku zázemí na venkovních akcích není ideání řešení. "Budu to řešit jako u starších dětí odstříkáváním mléka. Protože mě čekají i koncerty ve větší vzdálenosti, jedeme s kapelou Inflagranti třeba i do Ostravy," vysvětlila mj. v našem videu. ■