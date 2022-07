Kvůli závislosti na drogách přišel o zuby a skončil ve vězení: Chlapce z Terminátora byste dnes nepoznali

Edward Furlong Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Svou závislost nezvládal, když se mu narodil dnes patnáctiletý syn Ethan, a několikrát byl zatčen. Naposledy v roce 2016. Dokonce strávil několik měsíců za mřížemi.

Edward byl závislý na marihuaně, kokainu, alkoholu, pervitinu a heroinu, což vedlo k tomu, že také přišel o zuby.

„Když jsem byl sjetý, bylo mi mezi lidmi lépe. Najednou jsem měl pocit, že zapadám. Takhle to začalo," nechal se slyšet v minulosti pro Daily Mail.

„Je divné mluvit o mých zubech, na vzhledu mi nikdy nezáleželo, ale když jsem se podíval do zrcadla, připomnělo mi to, co jsem si celé ty roky prováděl,“ přiznal.

Dnes je čtyři roky čistý a stále u filmu. Cení si toho, že dostal druhou šanci. „Je hezké být na place střízlivý. Nemám kocovinu, když jdu do práce, což je skvělé. Víc si to užívám a baví mě to. Uvidíme, co přijde,“ dodal.

Navzdory závislosti a oplétačkám se zákonem Edward nikdy nepřestal filmovat. Aktuálně dokončil snímek Charlie's Horse a rozdělané má minimálně další dva projekty. ■