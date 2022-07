Uprostřed procesu umělého oplodnění se stal zázrak: Hvězda populární reality show čeká svého prvního potomka

Heather Rae a Tarek El Moussa Profimedia.cz

Pár byl uprostřed procesu, a dokonce měl na podzim naplánované datum transferu embrya, když zasáhl osud a otěhotněli přirozenou cestou.

„Byl to velký šok,“ sdělila Heather magazínu People. Vůbec jsme to nečekali, byli jsme uprostřed procesu umělého oplodnění. Měli jsme embryo na ledu. Měli jsme plán,“ přiznala.

„Myslím, že když to nejmíň čekáte a s ničím se nestresujete, život vám dá, co potřebujete. Jsem tak šťastná, že to takhle vyšlo,“ přiznala Rae.

Přitom ze začátku ani společné potomky nechtěli. Tarek má dvě děti z prvního manželství. S Heather začal randit v roce 2019 a vzali se loni na podzim, jak mohli diváci zhlédnout v populární netflixové show.

„Líbilo se mi být bonusovou maminkou Tarekovým dětem, takže jsme společné potomky neplánovali. Jsou to skvělé děti a moc je miluji,“ řekla o Taylor (11) a Braydenovi (6). „Ale čím déle s někým jste, tím víc s ním chcete budovat rodinu,“ dodala.

A protože mohla vidět, že je její partner dobrým otcem, nebylo dál o čem přemýšlet. Hvězdný pár aktuálně točí vlastní reality show The Flipping El Moussas a přírůstek do rodiny očekává začátkem příštího roku. Dokonce už znají i pohlaví miminka, to si ale zatím nechávají pro sebe. ■