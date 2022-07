Plakát s jeho pohlednou tváří zdobil svého času pokojíčky puberťaček. Zpěvák s blonďatou kšticí zažil vzestupy i pády

Viktor Sodoma Michaela Feuereislová

Uspěl mezi talenty

Pocházel z umělecké rodiny. Jeho rodiče začínali s prvními parafrázemi amerických rock’n’rollů v pražské Redutě spolu s Jiřím Suchým (90) už v roce 1956. On sám během čtyřletého studia na keramické průmyslovce v Bechyni cvičil pilně na kytaru a přehrával si písně, které chytal na rozhlasové stanici Radio Luxembourg. Jako čerstvý absolvent školy pak v roce 1964 skončil v soutěži nových talentů druhý – hned za Helenou Vondráčkovou (75).

Součástí „matadormanie“

Po vojně v roce 1966, kde se seznámil s Miloslavem Šimkem (✝63), zpíval Sodoma v nově založené skupině Flamengo. A zde si ho vyčíhl Otto Bezloja (✝56) z kapely The Matadors, která byla velkým fenoménem naší bigbítové scény. Poprvé se u nich uvedl v lednu 1967 studiovou skladbou I Think It´s Gonna Work Out Fine, v níž téměř dokonale imitoval zpěváka Paula Jonese ze skupiny Manfred Mann. Sodomovy začátky u Matadorů ale byly poněkud krušné – převzal zde otěže po Karlu Kahovcovi (75), což fanoušci nesli dost těžce. On sám si pamatuje, že na koncertě lidé drželi transparent s nápisem My chceme Kahovce, a ne Sodomu pitomce!

Nakonec se ale vše zklidnilo, a nutno říct, že příchodem pohledného Sodomy do kapely, v níž dosud vládl jen vysoký hezoun Bezloja, vznikla ta pravá „matadormania“. Trvala sice jen krátce, ale o to byla intenzivnější. Hráli před mladým publikem a dostali se i do ciziny, například do Švýcarska a Belgie. „To byla muzika, která byla mému srdci nejblíž,“ svěřil pro region.rozhlas.cz Viktor Sodoma. Nic ale netrvá věčně, a tak v červenci 1968 kapelu opustil (ta pak navíc přesídlila do Mnichova na angažmá do muzikálu Hair) a rok hrál s Václavem Zahradníkem (✝59).

Nesmrtelný kakadu

Pak přešel k Františku Ringo Čechovi (78) a zde se začala psát další kapitola jeho hudebního života. Čech mj. otextoval Sodomův nejslavnější hit Žárlivý kakadu. „Když nám ji přinesl, tak mu jeho brácha řekl, že to zpívat nechceme, že chceme hrát bigbít. A on na to odpověděl: To budete zpívat a bude vás to celý život živit. A měl pravdu,“ řekl dále zpěvák v rozhlasovém pořadu. Na 70. léta a čtyřleté působení u F. R. Čecha vzpomíná ale rád – chrlili jeden hit za druhým a v hitparádě měli i sedm písniček najednou.

Žárlivého kakadu a podobné legrácky jako Parní stroj, Trpaslíci trávou jdou nebo Ježek se má dělali schválně, protože cenzura si s nimi nevěděla rady, a tak jim vždycky prošly.

Spolupráce s Ringem skončila, když došlo k výměně za Jiřího Schelingera (✝30). „Byl to takový můj ústup ze slávy. Musel jsem uznat, že Schelinger je nenapodobitelný a úžasný hlas,“ dodal Sodoma. Záhy přišla nabídka od skupiny Katapult.

„Jenže i na jejich koncerty chodily děti a chtěly Žárlivého kakadu a my hráli Kuře v hodinkách. Tak to moc nešlo,“ svěřil se dále zpěvák, který zažil během kariéry období nebývalé slávy, ale také propad a po roce 1989 i zpívání po barech.

Štěstí neměl ani v podnikání. O to víc mu to ale klape v osobním životě. Sodoma je šťastně ženatý a s manželkou Evou žije od roku 1977 v Roztokách z Prahy. Ani zpívání na hřebík nepověsil, bývá hostem koncertů Karla Kahovce a jeho skupiny George and Beatovens. A protože si stále uchovává bujnou kštici, fanynky ho poznávají dodnes. ■