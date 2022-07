Ryana Goslinga se zeptali, co si myslí o svých kostýmech z filmu Barbie: Takovou odpověď jste nejspíš nečekali

Ryan Gosling Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ryan Gosling (41) v roli Kena v připravovaném filmu Barbie budí už pár týdnů pozornost. A to nejen blond kšticí, ale především ulítlými kostýmy, které jakmile spatříte, jen tak z hlavy nedostanete. Na slavnostním uvedení očekávaného akčňáku The Gray Man, který se točil také v Praze, se proto herce zeptali, co na svou novou roli říká. A ten přišel připravený.