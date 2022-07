Před 16 lety vyhrála Českou Miss: Touhle postavou se krásná modelka může chlubit 2 roky po narození dcery

Renata Langmannová Foto: Se souhlasem R. Langmannové

V soutěži krásy bodovala Renata Langmannová (35) v roce 2006. Od té doby už uběhlo 16 let, modelka se i tak může stále chlubit výstavní figurou v plavkách. A to dokonce i když už je dva roky maminkou.

V září 2020 přivedla kráska na svět dceru Medu, které se naplno věnuje. Léto odstartovala modelka u moře, kde se pochlubila také svojí figurou v plavkách. A nutno říct, že by mohla znovu vyrazit na přehlídkové molo.

„Skoro po 2 letech od porodu jsem zpátky na své váze,“ svěřila se modelka. „Bylo to fakt těžký a fakt to nebylo zadarmo. Ale je to tam,“ dodala nejkrásnější dívka Česka z roku 2006. ■