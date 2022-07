Předvedla hluboký dekolt a odhalená záda: Neuhádnete, do jakého oboru se misska Čerešňáková nově pouští

Eva Čerešňáková Foto: se svolením Z. Lešák Černé

V soutěži krásy bodovala Eva Čerešňáková (36) v roce 2007. Od té doby už uběhla řada let, misska se ke své původní profesi ale pravidelně vrací. K práci modelky za poslední roky přidala další obor a tím je moderování. Vedle toho se nyní pouští do nové činnosti, bude koučovat lidi.

„Kromě moderování a cizích jazyků jsem našla vášeň v koučování a mentorování. Je to rok a půl až dva, co vnímám takovou intenzivnější transformaci. Událo se toho tolik. Uvnitř i navenek. Jsem to pořád já, a zároveň jsem tak jiná. Uklidněnější, žijící méně hekticky, spokojenější v nastavení svého života, ale zároveň v neustálém procesu. Procesu proměny,“ svěřila se Super.cz modelka, kterou jsme potkali při moderování přehlídky Zuzany Lešák Černé.

Na přehlídkovém mole se Eva objevila sice jako moderátorka, k modelingu má ale stále blízko. Svou vysportovanou figuru tak předvedla hned v několika modelech, i když se pouští do nových vod, na původní povolání nezanevřela. „Věděla jsem, že bych ráda pomáhala lidem, ale stále jsem hledala tu správnou cestu, kterou bych mohla skloubit se svými zkušenostmi a aktivitami. A pak to přišlo. Myšlenka vydat se směrem koučinku a mentoringu,“ dodala Čerešňáková. ■