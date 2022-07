Do plavek se tentokrát Partyšová připravovala celý rok: Nyní v bikinách předvedla výsledek

Gabriela Partyšová Foto: se svolením G. Partyšové

Do plavek se tentokrát připravovala Gabriela Partyšová (44) celý rok. Upletla si na sebe bič v podobě výzvy 100 dní v pohybu. Díky tomu se ale nyní může ukazovat ve skvělé formě během plavby kolem řeckých ostrovů.

„Máme rádi válecí dovolené, ale jsme zvyklí se hodně hýbat, proto nám vyhovuje mít možnost být celý den ve vodě a dělat různé aktivity. Aktivita na paddleboardu je relaxem a zároveň na něm procvičujete hluboký stabilizační systém, který znám z jógy,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která si dovolenou užívá se svým synem Kristiánem.

Gábina prázdniny odstartovala v Řecku, a ještě chce pokračovat do Chorvatska, kde má přátele. „Občas se budu vracet do Čech za prací. Čeká mě i vysílání Snídaně s Novou, kde jsem 7 let působila jako moderátorka, dále natáčení reportáží a také nějaké moderovaní ranního vysílání. Ráda na ně takto zavzpomínám,“ svěřila se moderátorka pořadu Život ve hvězdách, ve kterém má prázdninovou pauzu, a tak si může dovolit delší volno. ■