Langmajer odmítl účast v reality show Survivor a nešetřil drsnou kritikou

Lukáš Langmajer odmítl účast v reality show. Foto: Petr Sankot

V květnu 2022 poznalo Česko a Slovensko prvního vítěze této drsné reality. Vítěz, nevlastní bratr Evy Perkausové (28), Vladimír Čapek, vyhrál 2,5 milionu korun. Nabídku účastnit se této reality show a tedy vyhrát i pořádný balík peněz dostal i oblíbený herec Lukáš Langmajer. Ten ovšem z nabídky nijak nadšený nebyl.



Zajímalo nás, proč herec tuto nabídku nepřijal. "Já Survivor žiju, nemusím to uměle vytvářet," prozradil Super.cz a vysvětlil i důvod, proč by se populární show nechtěl účastnit. "Mně to přišlo jako reklama na fastfood. Rychlý a umělý," říká.

Jeho názor je evidentně definitivní, nás ale přece jen zajímalo, jestli si myslí, zda by v náročné soutěži obstál. "Nemyslím si, že bych vyhrál. Myslím si, že bych naopak velmi brzo vypadl, protože bych to nesnesl," řekl poněkud sklesle. ■