Že by prolomila smůlu v lásce? Sexbomba Mottlová prozradila tajemství nahé fotky u vodopádu

Bára Mottlová Super.cz

My měli samozřejmě na mysli fotografii, kde je Bára úplně nahá a pózuje u dechberoucího vodopádu. „No je fakt, že jsem měla zrovna dvacet kilometrů v nohách po těch šílenejch slovenskejch kopcích a přišla jsem najednou k tomu nádhernýmu vodopádu, kterej mě fakt očaroval,“ řekla Super.cz herečka, která miluje přírodu. „Vůbec jsem nečekala, že to bude takhle nádherný a připomnělo mi to Bali, na který já hrozně ráda vzpomínám.“

Přípravy trvaly déle než samotná fotka, která byla hotová za pár vteřin. „Neměla jsem s sebou plavky a říkám si, to je strašná škoda se tady nevyfotit, ale proč v těch teplákách? Tak jsem čekala až nějaký dva páry odejdou a rychle jsem odložila to, co jsem měla, postavila jsem si telefon a takhle jsem se zvěčnila,“ popsala Bára a dodala, že ona sama má fotku moc ráda.

„Samotnou mě teda překvapilo, jak krásně to vyšlo. Jsem za to ráda, není to vulgární, není to sprostý. Myslím si, že je to takový krásný spojení ženských křivek s přírodou.“

Bára při rozhovoru sršela energií a byla jeden vtípek za druhým, ovšem odpovědi na otázku, kdo tyto sexy fotky dělá, se nevyhnula. „Myslíš před objektivem, nebo za objektivem, to přijde na to,“ smála se herečka. „Tak jo, nefotila jsem se sama. Je to pravda! Ale víc bych za tím nehledala,“ řekla Super.cz Bára, která si chce ještě nějakou chvíli nechat pro sebe, kdo byl „pan fotograf“.



Sexy herečka rovněž prozradila, že své 36. narozeniny oslaví v New Yorku, kam vyrazí se svojí kamarádkou a kolegyní Evou Decastelo (43). ■