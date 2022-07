Nejslavnější seriálový plavčík na žhavých sexy fotkách. A jak dnes vypadá David Hasselhoff (70) z Pobřežní hlídky?

David Hasselhoff Profimedia.cz

Herec, režisér i zpěvák David Hasselhoff (69) už je od soboty sedmdesátník. A pořád je to šarmantní muž.

Fanynky ho ale beztak mají nejvíc spojeného z rolí v seriálu Pobřežní hlídka, v níž ztvárnil záchranáře Mitche Buchannona. Proslavila ho i role Michaela Knighta v seriálu Knight Rider a další seriálové a filmové počiny. Coby plavčík Mitch byl ale bezkonkurenční.

Zatímco pánové si v 90. letech lepili na zeď plakáty s Pamelou Anderson (55), mladé dámy pálily po sexy plavčících z Pobřežní hlídky od fešáků Davida Charveta a Jeremy Jacksona po vyzrálého Davida Hasselhoffa.

Ten neměl o fanynky nikdy nouzi a i dnes žije po boku o 28 let mladší bývalé modelky Hayley Roberts (42). S Hayley se David oženil v roce 2018 během honosného obřadu v italské Apulii. Brali se po sedmi letech vztahu, ale nejslavnější plavčík z Pobřežní hlídky dlouho váhal, jestli pojmout mladší krásku za manželku, protože hod děsil velký věkový rozdíl. Naštěstí si ale uvědomil, že Hayley miluje a zkrátka k sobě patří.

Hvězdný pár se seznámil v roce 2011, když herec působil jako porotce soutěže Britain's Got Talent. Ve Walesu zavítal do obchodu, kde ho fanynka oslovila, aby se s ní vyfotil. Tou fanynkou byla Roberts, která tam v té době pracovala jako prodavačka...Příběh to byl zkrátka jako z Hollywoodu.

Herec byl před Hayley dvakrát ženatý. S Catherine Hickland v letech 1984–1989 a s Pamelou Bach v letech 1989–2006. S druhou ženou má i dvě dospělé dcery, Taylor Ann (32) a Hayley (29). Nejslavnějšího seriálového plavčíka si připomeňte v naší galerii. ■